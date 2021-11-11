На Украине запретили фильм с участием Зеленского

Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило прокат фильма, в котором одну из главных ролей сыграл президент Владимир Зеленский. Как сообщает «Украинские новости», с 2015 года Госкино не выдавало прокатное удостоверение на картину «Ржевский против Наполеона» ни одной компании-дистрибьютору.

Фото: EPA EPA

Подобный запрет связан тем, что один из задействованных там актеров — российский комик Юрий Гальцев — находится в перечне лиц, которых местный Минкульт считает угрозой национальной безопасности страны.

В фильме Зеленский сыграл одну из основных ролей — Наполеона Бонапарта. Кроме того, президент Украины выступил продюсером вместе со своими компаньонами по «95 кварталу» Сергеем и Борисом Шефирами и Андреем Яковлевым, а также российским режиссером и продюсером Сергеем Ливневым.

Как отмечает издание, это первый фильм с участием Зеленского, прокат которого запретили на Украине.