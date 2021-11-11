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На Украине запретили фильм с участием Зеленского

Елена Прошина
1 час назад

Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило прокат фильма, в котором одну из главных ролей сыграл президент Владимир Зеленский. Как сообщает «Украинские новости», с 2015 года Госкино не выдавало прокатное удостоверение на картину «Ржевский против Наполеона» ни одной компании-дистрибьютору.

На Украине запретили фильм с участием Зеленского
Фото: EPAEPA

Подобный запрет связан тем, что один из задействованных там актеров — российский комик Юрий Гальцев — находится в перечне лиц, которых местный Минкульт считает угрозой национальной безопасности страны.

В фильме Зеленский сыграл одну из основных ролей — Наполеона Бонапарта. Кроме того, президент Украины выступил продюсером вместе со своими компаньонами по «95 кварталу» Сергеем и Борисом Шефирами и Андреем Яковлевым, а также российским режиссером и продюсером Сергеем Ливневым.

Зеленский обратился к украинским олигархам

Как отмечает издание, это первый фильм с участием Зеленского, прокат которого запретили на Украине.

Напомним, что в августе 2015 года Министерство культуры Украины опубликовала «черный список» деятелей искусств, которые «создают угрозу национальной безопасности». В число российских актеров в перечень вошли Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Юлия Чичерина и другие. В первую очередь подоводм для запрета на выступления служило одобрение возвращения Крыма в состав России, а также поддержка ДНР и ЛНР.
В мире,Олег Газманов,Юрий Гальцев,Владимир Зеленский,Сергей Пенкин,Юлия Чичерина,Андрей Яковлев,Минкультуры,
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