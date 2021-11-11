В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 70.69EUR 81.79
Войти в почту

Светооператор фильма «Ржавчина» Серж Светной подал в суд на Алека Болдуина

Газета.Ru
3 минуты назад

Главный светооператор вестерна «Ржавчина» Серж Светной подал в суд на членов съемочной группы. Светной обвиняет их в халатности, об этом написало издание The Rolling Stone. Актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза во время съемок этого фильма.

На Болдуина подали в суд после убийства на съемках
Фото: ReutersReuters

В иске, который был подан в суд Лос-Анджелеса, в списке ответчиков значится и Болдуин. По мнению светооператора, актер должен был лично перепроверить реквизитный пистолет. Только после того, как артист убедился, что он безопасен, можно было направлять его на человека.

Также Светной обвиняет в халатности продюсеров фильма, оружейницу Анну Гутьеррес-Рид и помощника режиссера. По мнению Светного, каждый из них своими действиями привел к тому, что на съемочной площадке произошла трагедия.

Актер Алек Болдуин выстрелил в женщину-оператора и ранил режиссера

Инцидент произошел 21 октября на съемках в Нью-Мексико. Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета, который случайно оказался заряжен боевым патроном. Погибла оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.

Ранее сообщалось, что прокурор вычислила человека, заряжавшего пистолет перед ЧП с Алеком Болдуином.

В мире,Происшествия,Алек Болдуин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители