На Болдуина подали в суд после убийства на съемках

Главный светооператор вестерна «Ржавчина» Серж Светной подал в суд на членов съемочной группы. Светной обвиняет их в халатности, об этом написало издание The Rolling Stone. Актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза во время съемок этого фильма.
В иске, который был подан в суд Лос-Анджелеса, в списке ответчиков значится и Болдуин. По мнению светооператора, актер должен был лично перепроверить реквизитный пистолет. Только после того, как артист убедился, что он безопасен, можно было направлять его на человека.
Также Светной обвиняет в халатности продюсеров фильма, оружейницу Анну Гутьеррес-Рид и помощника режиссера. По мнению Светного, каждый из них своими действиями привел к тому, что на съемочной площадке произошла трагедия.
Инцидент произошел 21 октября на съемках в Нью-Мексико. Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета, который случайно оказался заряжен боевым патроном. Погибла оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.
Ранее сообщалось, что прокурор вычислила человека, заряжавшего пистолет перед ЧП с Алеком Болдуином.