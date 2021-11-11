На Болдуина подали в суд после убийства на съемках

Главный светооператор вестерна «Ржавчина» Серж Светной подал в суд на членов съемочной группы. Светной обвиняет их в халатности, об этом написало издание The Rolling Stone. Актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза во время съемок этого фильма.

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В иске, который был подан в суд Лос-Анджелеса, в списке ответчиков значится и Болдуин. По мнению светооператора, актер должен был лично перепроверить реквизитный пистолет. Только после того, как артист убедился, что он безопасен, можно было направлять его на человека.

Также Светной обвиняет в халатности продюсеров фильма, оружейницу Анну Гутьеррес-Рид и помощника режиссера. По мнению Светного, каждый из них своими действиями привел к тому, что на съемочной площадке произошла трагедия.

Инцидент произошел 21 октября на съемках в Нью-Мексико. Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета, который случайно оказался заряжен боевым патроном. Погибла оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.