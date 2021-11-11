В мире предсказали дефицит шприцев

В 2022 году в мире может возникнуть дефицит специальных медицинских шприцев, которые используют для вакцинации от COVID-19. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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В 2021 году было сделано более 6,8 миллиарда прививок от COVID-19. Это сопоставимо с количеством производимых шприцев — шесть миллиардов штук в год, заявила Лиза Хедман, старший советник ВОЗ по вопросам доступа к лекарствам и продуктам здравоохранения. Она уверена, что производителям по всему миру необходимо найти способ увеличить производство одноразовых шприцев. По словам Хедман, если не исправить подобное соотношение используемых и производимых медицинских инструментов, мир может столкнуться с их дефицитом уже в 2022 году, при этом нехватка может достигнуть двух миллиардов шприцев.

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«Вакцинация от COVID-19 не является той ситуацией, при которой мы можем позволить себе допустить нехватку чего-либо или использовать какие-то обходные пути. Важна безопасность пациентов и медицинского персонала», — сказала представитель ВОЗ. Она отметила, что дефицит шприцев, в свою очередь, может привести к задержкам при вакцинации детей по всему миру, а также побудить бедные страны начать повторное использование игл, что является крайне небезопасной практикой. Нехватка шприцев может отрицательно сказаться и на обычных прививках от других заболеваний. Проблемы могут возникнуть также со стороны логистики. Шприцы более подвержены задержкам при транспортировке, потому как занимают в десять раз больше места, чем, например, колбы с вакцинами.

Фонд UNICEF, действующий под эгидой ООН, предупреждал о нехватке шприцев в конце октября 2021 года. Он также прогнозировал, что в 2022 году мир может столкнуться с нехваткой 2,2 миллиарда шприцев. ВОЗ неоднократно призывала богатые страны поддержать усилия по вакцинации в более бедных странах, подчеркивая, что доступ к вакцинам во всем мире позволит быстрее справиться с пандемией и снизить риск появления новых вариантов COVID-19.