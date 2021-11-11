Новый глава МИД Японии раскрыл планы в отношении РФ

Япония планирует продолжать сотрудничество с Россией в политической, экономической и культурной сферах на взаимовыгодной основе. Об этом заявил новый глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси, пишут РИА Новости.

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По его словам, в ведомстве по-прежнему считают важным развитие отношений между Японией и Россией. Необходимо, чтобы эти отношения продолжали развиваться в таком направлении, которое принесло бы выгоду обеим странам в различных сферах, в том числе экономической, политической и культурной, подчеркнул министр на своей первой пресс-конференции на новой должности.

Хаяси также упомянул вопрос подписания мирного договора с Россией, который тянется со времен окончания Второй мировой войны. Он заверил, что нынешнее правительство Японии не должно перекладывать проблему подписания мирного договора на плечи следующих поколений. Хаяси заявил, что Япония продолжит вести переговоры в данном направлении, в том числе для разрешения территориального вопроса с учетом уже существующих договоренностей. Среди них и соглашение, достигнутое в Сингапуре.