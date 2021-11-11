США и Румыния захотели расширить сотрудничество в Черном море

«Вместе стороны будут развивать значительные достижения, такие как комплекс ПРО в Девеселу, а также продолжат активизировать совместные начинания в рамках НАТО для выполнения своих обязательств по обороне и сдерживанию, уделяя особое внимание региону Черного моря», — говорится в сообщении Госдепа.