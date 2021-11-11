«Аэрофлоту» грозят санкции ЕС из-за Белоруссии

Евросоюз рассматривает возможность ввести ряд санкций против авиакомпании «Аэрофлот». Эта инициатива войдет в ряд ограничительных мер против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

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По информации издания, санкции также могут затронуть турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines. Собеседник издания также заявил, что ЕС может объявить о новых ограничениях в начале следующего месяца вместе с США и Великобританией.

Источник, близкий к «Аэрофлоту», в комментарии РБК пояснил, что самолеты авиакомпании не летают в страны, которые традиционно выпускают волны беженцев. Из стран Ближнего Востока «Аэрофлот» работает только с Израилем, Египтом, ОАЭ и Ираном.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который утверждал, что Москва причастна к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши. Он назвал его слова неприемлемыми и безответственными. В Кремле при этом отметили сложность ситуации с беженцами, которая беспокоит Россию из-за роста напряженности.