Блинкен назвал роль РФ в энергетическом кризисе в Европе

Вашингтон продолжает изучать ситуацию с энергетическим кризисом в Европе. В настоящий момент Штаты не могут утверждать, что Россия использует свои энергетические ресурсы в качестве геополитического оружия. Об этом на совместной пресс-конференции с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

Фото: Tom Brenner/Reuters Tom Brenner/Reuters

На конференции Блинкену задали вопрос, почему Штаты не согласны с утверждением Украины о том, что Россия использует свои ресурсы как оружие. Госсекретарь ответил, что Штаты внимательно изучают ситуацию, наблюдают, действительно ли Россия использует свою энергетику негативным образом или же добросовестно поставляет газ в Европу по договору.

По его словам, если Россия в самом деле может обеспечить энергетические потребности Европы, о чем неоднократно говорили власти РФ, это сможет снизить обеспокоенность в регионе. Блинкен отметил, что если Россия не будет этого делать, то это и станет подтверждением ряда обвинений в ее сторону.