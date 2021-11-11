В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 70.69EUR 81.79
Войти в почту

Блинкен: США не готовы сделать вывод, что Россия уже использует энергоресурсы как оружие

Елена Прошина
20 минут назад

Вашингтон продолжает изучать ситуацию с энергетическим кризисом в Европе. В настоящий момент Штаты не могут утверждать, что Россия использует свои энергетические ресурсы в качестве геополитического оружия. Об этом на совместной пресс-конференции с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

Блинкен назвал роль РФ в энергетическом кризисе в Европе
Фото: Tom Brenner/ReutersTom Brenner/Reuters

На конференции Блинкену задали вопрос, почему Штаты не согласны с утверждением Украины о том, что Россия использует свои ресурсы как оружие. Госсекретарь ответил, что Штаты внимательно изучают ситуацию, наблюдают, действительно ли Россия использует свою энергетику негативным образом или же добросовестно поставляет газ в Европу по договору.

По его словам, если Россия в самом деле может обеспечить энергетические потребности Европы, о чем неоднократно говорили власти РФ, это сможет снизить обеспокоенность в регионе. Блинкен отметил, что если Россия не будет этого делать, то это и станет подтверждением ряда обвинений в ее сторону.

Ранее президент России Владимир Путин назвал заявления о применении РФ энергетики в качестве оружия «политически мотивированной болтовней». Он напомнил, что даже в сложные периоды Холодной войны РФ на регулярной основе поставляла газ в Европу согласно контракту.

В мире,Дмитрий Кулеба,Энтони Блинкен,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители