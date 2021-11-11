Зеленский пригрозил украинским олигархам

"Я уверен, что в этом году эту игру лучше не начинать, поскольку кроме вашего искусственного дефицита есть волне реальный наш дефицит - дефицит терпения. А когда у государства заканчивается ангельское терпение, у кого-то начинается адский период", - пригрозил Зеленский.