«Мы знаем, кому это выгодно»: немцы о попытках заморозить «Северный поток – 2»

«"Северный поток — 2" — гениальный проект для остро необходимой энергетической безопасности, экологичный, рассчитанный на многие годы, обходящийся без каких-то посредников между поставщиком и клиентом, но с момента появления он подвергается нападкам со стороны тех, кто действует против сближения Германии и России», «Естественно, это не нравится США и старым приверженцам холодной войны, потому что американцы предпочли бы продавать нам свой дорогой сланцевый газ, добываемый к тому же очень вредным для природы методом», - написали комментаторы.