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«Мы знаем, кому это выгодно»: немцы о попытках заморозить «Северный поток – 2»

Вероника Полынина
33 минуты назад

Читатели немецкой газеты Süddeutsche Zeitung не согласились с призывом издания заморозить проект «Северный поток – 2».

«Мы знаем, кому это выгодно»: немцы о попытках заморозить «Северный поток – 2»
Фото: РамблерРамблер

В статье говорилось, что Германия находится в энергетической зависимости от России, которая поставила себе цель «расколоть Европейский Союз». При этом Москва использует газ как оружие и шантажирует Европу, заставляя ее одобрить ввод «Северного потока – 2» в эксплуатацию. Автор призвал не поддаваться на шантаж и принять политическое решение о заморозке газопровода.

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В комментариях, которые приводит РИА «Новости», читатели назвали газопровод «гениальным и остро необходимым» для энергетической безопасности Европы проектом. Они высказали мнение, что противники «Северного потока – 2» пытаются не допустить сближения России и Германии. В частности, речь идет о США, которые хотят продавать в Европу свой сланцевый газ.

«"Северный поток — 2" — гениальный проект для остро необходимой энергетической безопасности, экологичный, рассчитанный на многие годы, обходящийся без каких-то посредников между поставщиком и клиентом, но с момента появления он подвергается нападкам со стороны тех, кто действует против сближения Германии и России», «Естественно, это не нравится США и старым приверженцам холодной войны, потому что американцы предпочли бы продавать нам свой дорогой сланцевый газ, добываемый к тому же очень вредным для природы методом», - написали комментаторы.

Они напомнили, что Германия «без всякой нужды отправила на свалку» атомную энергетику, и теперь страну погубит «энергетический голод».

В мире,ЕС,РИА Новости,
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