Зеленский отреагировал на миграционный кризис границе

Миграционный кризис на белорусско-польской границе не повлияет на возможность въезда белорусов на Украину. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
Зеленский сообщил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины было принято решение усилить украинскую государственную границу из-за ситуации в Белоруссии.
«Хочу отметить, это никоим образом не повлияет на пересечение нашей границы гражданами Белоруссии. Речь лишь о миграционных вызовах и угрозах. Наше государство готово к их решению и преодолению», - заверил Владимир Зеленский.
Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что Украина готовится к миграционному кризису, аналогичному происходящему на белорусско-польской границе. Он сообщил о решении удвоить количество пограничников на государственной границе в связи с угрозой наплыва в страну нелегальных мигрантов из Белоруссии. К охране госграницы также будут привлечены силы Национальной гвардии и Национальной полиции.
8 ноября на польско-белорусской границе произошел наплыв мигрантов, пытающихся попасть на территорию ЕС. Польские пограничники оценили число мигрантов вблизи пограничной линии примерно в 5 тысяч человек. Страны ЕС обвинили Минск в намеренной эскалации кризиса и призвали к введению санкций.