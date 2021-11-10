Зеленский отреагировал на миграционный кризис границе

Миграционный кризис на белорусско-польской границе не повлияет на возможность въезда белорусов на Украину. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

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Зеленский сообщил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины было принято решение усилить украинскую государственную границу из-за ситуации в Белоруссии.

«Хочу отметить, это никоим образом не повлияет на пересечение нашей границы гражданами Белоруссии. Речь лишь о миграционных вызовах и угрозах. Наше государство готово к их решению и преодолению», - заверил Владимир Зеленский.

Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что Украина готовится к миграционному кризису, аналогичному происходящему на белорусско-польской границе. Он сообщил о решении удвоить количество пограничников на государственной границе в связи с угрозой наплыва в страну нелегальных мигрантов из Белоруссии. К охране госграницы также будут привлечены силы Национальной гвардии и Национальной полиции.