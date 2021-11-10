Киев обратился к Донбассу за помощью

Представители Киева в экономической подгруппе по Донбассу обратились к Луганску с просьбой о коммерческих поставках электроэнергии и угля. Об этом, как сообщает РИА «Новости», рассказала пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе Мария Ковшарь.

«Вчера на подгруппе по экономическим вопросам украинская сторона обратилась с просьбой обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля с Донбасса на Украину», - заявила Ковшарь.

С 1 ноября Россия перестала поставлять на Украину энергетический уголь для ТЭС в связи с растущими потребностями внутри страны. При этом поставки других видов угля продолжаются согласно ранее достигнутым договоренностям.

Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил 10 ноября, что запасы угля на складах ТЭС Украины составляют 447,9 тысячи тонн - на 310,4 тысячи тонн ниже гарантированных запасов. Из-за нехватки энергетического угля 62 энергоблока на ТЭС не работают.