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Киев попросил Донбасс о поставках угля и электроэнергии

Вероника Полынина
1 час назад

Представители Киева в экономической подгруппе по Донбассу обратились к Луганску с просьбой о коммерческих поставках электроэнергии и угля. Об этом, как сообщает РИА «Новости», рассказала пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе Мария Ковшарь.

Киев обратился к Донбассу за помощью
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Вчера на подгруппе по экономическим вопросам украинская сторона обратилась с просьбой обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля с Донбасса на Украину», - заявила Ковшарь.

С 1 ноября Россия перестала поставлять на Украину энергетический уголь для ТЭС в связи с растущими потребностями внутри страны. При этом поставки других видов угля продолжаются согласно ранее достигнутым договоренностям.

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Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил 10 ноября, что запасы угля на складах ТЭС Украины составляют 447,9 тысячи тонн - на 310,4 тысячи тонн ниже гарантированных запасов. Из-за нехватки энергетического угля 62 энергоблока на ТЭС не работают.

В национальной энергетической компании Украины «Укрэнерго» ранее сообщили, что из-за понижения температуры воздуха в последнюю неделю октября выросло потребление электроэнергии, что привело к увеличению производства на ТЭС. Из-за этого Киев запросил аварийную помощь у Белоруссии и Словакии.

В мире,Алексей Гончаренко,Верховная Рада,
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