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«Ждем прорыва беженцев»: Украина усилила охрану границы

Вероника Полынина
58 минут назад

Украина готовится к миграционному кризису, аналогичному происходящему на белорусско-польской границе. Об этом сообщил на брифинге министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает «Интерфакс-Украина».

«Ждем прорыва беженцев»: Украина усилила охрану границы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы готовимся к сценариям, подобным тем, которые происходят сегодня на польско-белорусской границе», - заявил Монастырский после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Он сообщил о решении удвоить количество пограничников на государственной границе в связи с угрозой наплыва в страну нелегальных мигрантов из Белоруссии.

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К охране госграницы также будут привлечены силы Национальной гвардии и Национальной полиции.

«Будут люди, которые будут находиться вблизи границы, поскольку идет речь об их дислокации там... Также будут функционировать мобильные группы, передвигаться вдоль границы для выявления незаконного пересечения границы», - сообщил Монастырский.

Он подчеркнул, что реакция украинских силовиков на возможный наплыв беженцев будет «достаточно жесткой, четкой, корректной» в рамках закона о защите государственной границы.

8 ноября на польско-белорусской границе произошел наплыв мигрантов, пытающихся попасть на территорию ЕС. Польские пограничники оценивают число мигрантов вблизи пограничной линии примерно в 5 тысяч человек. Страны ЕС обвинили Минск в намеренной эскалации кризиса и призвали к введению санкций.

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