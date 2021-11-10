«Непоправимые последствия»: Киев пригрозил Минску из-за Крыма

В Киеве предупредили о непоправимых последствиях для украино-белорусских отношений в случае признания Минском Крыма российским.
Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью РИА «Новости» назвал Крым российской территорией. Комментируя заявление белорусского министра, в МИД Украины отметили, что де-юре Белоруссия по-прежнему поддерживает «суверенитет и территориальную целостность» Украины в ее «международно признанных границах».
«Изменение подхода Беларуси для де-юре признания временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений», - предупредил спикер МИД Украины Олег Николенко, его слова приводит «Интерфакс – Украина».
В украинском МИД выразили надежду, что Минск осознает опасность юридического признания российской принадлежности Крыма и не допустит шагов «вопреки нормам международного права».
Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам референдума, в ходе которого за присоединение к России проголосовали более 96% жителей полуострова. По российскому законодательству на присоединенной территории были образованы новые субъекты Федерации — Республика Крым и город федерального значения Севастополь. В документах ООН и законодательстве Украины Крым и Севастополь рассматриваются как «временно оккупированная» часть Украины.