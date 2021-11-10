«Непоправимые последствия»: Киев пригрозил Минску из-за Крыма

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью РИА «Новости» назвал Крым российской территорией. Комментируя заявление белорусского министра, в МИД Украины отметили, что де-юре Белоруссия по-прежнему поддерживает «суверенитет и территориальную целостность» Украины в ее «международно признанных границах».

Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам референдума, в ходе которого за присоединение к России проголосовали более 96% жителей полуострова. По российскому законодательству на присоединенной территории были образованы новые субъекты Федерации — Республика Крым и город федерального значения Севастополь. В документах ООН и законодательстве Украины Крым и Севастополь рассматриваются как «временно оккупированная» часть Украины.