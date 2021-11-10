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Показавший Зеленскому средний палец депутат заявил о слежке

Lenta.ru
59 минут назад

Депутат Верховной Рады Украины Гео Лерос, показавший президенту Владимиру Зеленскому средний палец во время одного из заседаний, заявил, что нашел под своей машиной устройство для слежки. Он опубликовал видео в YouTube.

Показавший Зеленскому средний палец депутат заявил о слежке
Фото: Yevhenii Zavhorodnii / ReutersYevhenii Zavhorodnii / Reuters

«С утра под автомобилем обнаружил странную коробку черного цвета. Сейчас взрывотехники работают, проверяют, что это за средство. Скорее всего, это трекер, который отслеживает мое местоположение», — сказал Лерос.

Он добавил, что хочет передать привет Зеленскому. «Можете взять этот трекер, засунуть в задницу своему [главе офису президента Андрею] Ермаку, чтобы вам легче было друг друга отслеживать. Меня вы не остановите», — заявил депутат.

В сентябре исключенный из пропрезидентской фракции «Слуга народа» Лерос предложил Верховной Раде обратиться с ходатайством к Американской киноакадемии, чтобы она выдала Зеленскому премию «Оскар» за предполагаемую инсценировку покушения на своего советника Сергея Шефира. За предложение проголосовали 35 депутатов, против выступил 171.

В мире,Сергей Шефир,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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