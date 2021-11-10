Показавший Зеленскому средний палец депутат заявил о слежке

Депутат Верховной Рады Украины Гео Лерос, показавший президенту Владимиру Зеленскому средний палец во время одного из заседаний, заявил, что нашел под своей машиной устройство для слежки. Он опубликовал видео в YouTube.

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

«С утра под автомобилем обнаружил странную коробку черного цвета. Сейчас взрывотехники работают, проверяют, что это за средство. Скорее всего, это трекер, который отслеживает мое местоположение», — сказал Лерос.

Он добавил, что хочет передать привет Зеленскому. «Можете взять этот трекер, засунуть в задницу своему [главе офису президента Андрею] Ермаку, чтобы вам легче было друг друга отслеживать. Меня вы не остановите», — заявил депутат.