Главное за день: обращение Меркель к Путину и осквернение флага РФ в Грузии

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Меркель попросила Путина повлиять на Белоруссию

Владимир Путин по телефону обсудил с врио канцлера Германии Ангелой Меркель ситуацию с беженцами, которая развернулась на границе Белоруссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Подчеркивается, что диалог состоялся по инициативе немецкой стороны.

"Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС. Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса. <...>Владимир Путин и Ангела Меркель условились продолжить разговор на данную тему", - сказано в сообщении.

Сторонники Саакашвили осквернили российский флаг

Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вытерли ноги о российский флаг во время акции возле здания городского суда в Тбилиси, передает «Взгляд».

В Тбилисском городском суде 10 ноября началось рассмотрение дела бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Его сторонники, собравшиеся у здания горсуда, бросили на землю российский триколор, растоптали его и выбросили в урну.

Гинцбург высказался о происхождении коронавируса

Происхождение коронавируса точно установить невозможно. Так высказался о COVID-19 директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «Российской газете».

«Отличить вирус, который возник естественным путем или был создан в результате создания специальных селекций в лабораторных условиях, просто-таки невозможно ни по каким свойствам уже образовавшегося вируса», — заявил Гинцбург.

Глава МИД Белоруссии назвал Крым российским

Позиция Минска в отношении Крыма остается прежней. Сейчас «полуостров является российской территорией». Такое заявление в интервью «РИА Новости» сделал глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

«Позиция Белоруссии по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого», — приводятся в материале слова Макея.

Матвиенко допустила принятие новых антиковидных мер

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила, что в России могут принять новые антикоронавирусные меры на федеральном уровне. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Матвиенко, на новые меры и ужесточение старых властям придется пойти, если ситуация с коронавирусом будет оставаться сложной.

Как уточняет ТАСС, новые меры могут коснуться отдельных категорий населения.

Водителей предупредили о штрафах «с воздуха»

В России начали действовать специальные беспилотники, которые в состоянии фиксировать нарушение ПДД, марку, модель и номер автомобиля. На данный момент дроны применяются в 17 регионах России.

«Летательный аппарат, находясь в воздухе, непрерывно ведет видеозапись. При этом изображение транслируется в онлайн-режиме на специальный планшет инспекторов ГИБДД и записывается на жесткий диск. Беспилотник фиксирует само нарушение ПДД, марку и модель автомобиля, а также его номер. На данный момент летательные аппараты в основном фиксируют только один вид нарушения — выезд на встречную полосу за сплошную линию разметки», — сообщает Autonews.

Пенсионеры получат изъятые у коррупционеров деньги

Cовет Федерации на пленарном заседании 10 ноября одобрил закон, согласно которому в бюджет Пенсионного фонда России будут зачислять деньги, конфискованные у нарушителей антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Законом приводятся в соответствие положения законодательства об обязательном пенсионном страховании и Бюджетного кодекса, указала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Голикова заявила о росте смертности от COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента с членами правительства выразила беспокойство по поводу роста смертности от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Ежедневно от коронавируса умирает больше тысячи россиян. По словам Татьяны Голиковой, в основном это граждане 60 лет с хроническими заболеваниями и невакцинированные.

"Конечно, нашу особую тревогу вызывает продолжающийся рост смертности. Мы видим, что по оперативным данным, ежедневно из жизни, к сожалению, уходит чуть более тысячи наших граждан", — сказала вице-премьер.

«Газпром» задумали лишить монополии на экспорт газа

Министерство энергетики России поддержало идею предоставить «Роснефти» право на экспорт 10 миллиардов кубометров газа через агентское соглашение с «Газпромом», который обладает монополией на экспорт трубопроводного газа из России. Об этом сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам Шульгинова, в министерстве думают, что «Роснефть» будет экспортировать газ из проектов «Роспан» и «Харампур». При этом он отметил, что речь идет о долгосрочных перспективах, так как «Харампур» еще не введен в эксплуатацию.

«Мы поддерживаем тему, чтобы был заключен агентский договор с "Газпромом". Это не будет противоречить закону, хоть и будет неким экспериментом», — заявил Шульгинов.

В Крыму арестовали шпиона украинских спецслужб