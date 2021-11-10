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В Киеве пообещали адекватный ответ при прорыве границы мигрантами

Елена Прошина
42 минуты назад

Украина в случае прорыва границы нелегальными мигрантами будет действовать адекватно, в рамках закона, сил и средств для этого достаточно, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, пишет РИА Новости.

В Киеве пообещали адекватный ответ при прорыве границы мигрантами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Алгоритм действий будет адекватный, в соответствии с нашим законодательством. Сил и средств будет больше, чем достаточно. Как раз этот вопрос мы проговаривали», - сказал Данилов на брифинге в среду по итогам заседания СНБО.

Ранее APnews в своем Телеграм-канале сообщило, что представитель немецких Социал-демократов, являющихся крупнейшей фракцией Бундестага, Нильс Шмид предложил перенаправить поток мигрантов из Белоруссии на Украину. По его словам, Украина могла бы принимать и содержать мигрантов до тех пор, пока ЕС рассматривает их заявки на убежище. По мнению Шмида, так Евросоюз даст понять, что не каждый беженец автоматически попадет в ЕС.

Ситуация на белорусско-польской границе накалилась 8 ноября, когда там скопилось около 2 тысяч нелегальных мигрантов, в том числе женщины и дети. Все они хотели попасть в Евросоюз. Мигранты предприняли ряд попыток прорваться через заграждение, этому препятствовали польские силовики. Те, кто не смог прорваться через границу, разбили палаточный лагерь в районе погранперехода «Брюзги».

В мире,Алексей Данилов,Бундестаг,ЕС,РИА Новости,
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