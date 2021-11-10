В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 70.69EUR 81.79
Войти в почту

Украина предложила немцам забрать себе мигрантов с границы Белоруссии

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предложил Социал-демократической партии Германии (СДПГ) взять к себе мигрантов с белорусско-польской границы. Об этом сообщает РИА Новости.

Украина предложила немцам забрать себе мигрантов с границы Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, вопрос о беженцах на границе с Белоруссией был ключевым на заседании Совбеза Украины и все ведомства получили соответствующие указания. Данилов также заявил, что при повторении ситуации с прорывом на границе Украина будет действовать адекватно. «Сил достаточно», — добавил он.

«Миграционная война». Почему Меркель не позвонила Лукашенко

Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал власти страны добиться от Европейского союза (ЕС) гарантий помощи в случае наплыва беженцев с территории Белоруссии. Он назвал миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС российской спецоперацией.

В Белоруссии группы мигрантов с Ближнего Востока третий день пытаются прорваться в Польшу и Литву. Польские власти утверждают, что у границ скопились 3-4 тысячи человек, литовские власти насчитали около 300 мигрантов возле своего кордона.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава считает события на границе политическим шантажом со стороны Минска и Москвы. Замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко террористом. Белорусский лидер в свою очередь заявил, что скоро мигрантов станет еще больше. По его словам, люди идут в Европу в поисках лучшей жизни по приглашению Германии и США.

В мире,Алексей Данилов,Александр Лукашенко,Павел Климкин,МИД,ЕС,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители