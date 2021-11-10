Украина предложила немцам забрать себе мигрантов с границы Белоруссии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предложил Социал-демократической партии Германии (СДПГ) взять к себе мигрантов с белорусско-польской границы. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, вопрос о беженцах на границе с Белоруссией был ключевым на заседании Совбеза Украины и все ведомства получили соответствующие указания. Данилов также заявил, что при повторении ситуации с прорывом на границе Украина будет действовать адекватно. «Сил достаточно», — добавил он.

Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал власти страны добиться от Европейского союза (ЕС) гарантий помощи в случае наплыва беженцев с территории Белоруссии. Он назвал миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС российской спецоперацией.

В Белоруссии группы мигрантов с Ближнего Востока третий день пытаются прорваться в Польшу и Литву. Польские власти утверждают, что у границ скопились 3-4 тысячи человек, литовские власти насчитали около 300 мигрантов возле своего кордона.