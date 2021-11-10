Еще один родственник мэра Кривого Рога найден мертвым

На Украине нашли мертвым еще одного родственника покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова. В своем доме повесился двоюродный брат чиновника Борис Павлов. Об этом сообщил портал Obozrevatel со ссылкой на местные правоохранительные органы.

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Известно, что мужчина долгое время болел — у него диагностировали онкологическое заболевание кишечника и пищевода, туберкулез.

В середине октября в своей квартире мертвым также обнаружили младшего брата покойного мэра Андрея Павлова. На теле 44-летнего мужчины признаков насильственной смерти не нашли. Согласно судмедэкспертизе Андрей Павлов скончался от отравления алкоголем.

Тело самого мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили в августе на веранде его загородного дома. В районе грудной клетки у мужчины было огнестрельное ранение, а рядом лежал дробовик.