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ЕС создаст список недееспособных государств у границ ЕС

Елена Прошина
44 минуты назад

Руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в скором времени представит Еврокомиссии доктрину, представляющую основу совместных военных действий блока за границей, сообщает Reuters со ссылкой на черновик документа.

ЕС создаст список недееспособных государств у границ ЕС
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что проект будет носить название «Стратегический компас ЕС», а по содержанию он несколько напоминает разрабатываемую «Стратегическую концепцию НАТО».

В предисловии к черновику Боррель подчеркнул, что «НАТО под руководством США» по-прежнему будет главным ответственным за коллективную безопасность Евросоюза, однако Европа «находится в опасности».

При этом, какие именно угрозы подразумевает Боррель, не уточняется. В документе также есть конфиденциальные части с оценками угроз. В то же время отмечается, что речь может идти о «недееспособных государствах на границах ЕС как зонах, куда Евросоюз может потребоваться направить миротворцев или организовать эвакуацию своих граждан». Сами страны также не называются.

По информации агентства, Боррель рассчитывает убедить еврокомиссаров, что данный документ – не просто декларация, которая отмечает прошлые неудачи в оборонных вопросах.

«На этот раз разница заключается в скорости, с которой меняется геополитический контекст. Это требует более срочных действий», – сказано в предисловии к черновику

Уточняется, что рассмотрение проекта главами МИД и министерств обороны стран ЕС будет проходить в четверг. Согласовать «компас» планируется в марте 2022 года.

В мире,Жозеп Боррель,НАТО,Еврокомиссия,МИД,ЕС,Reuters,
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