В ЕС попросили Россию повлиять на Белоруссию

Евросоюз просит Россию применить свое влияние на Белоруссию для решения миграционного кризиса. Мигранты едут в ЕС через эту страну, заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано на пресс-конференции, сообщает РИА Новости.
"Я повторю наш призыв от имени Евросоюза к России использовать своё влияние на Белоруссию, тесные связи между РФ и Белоруссией во многих сферах, чтобы (президент Белоруссии Александр) Лукашенко прекратил эту деятельность", - сказал он о проблеме мигрантов.
Руководство Евросоюза неоднократно обращало внимание, что руководство Белоруссии использует мигрантов, следующих из других государств в союз через Белоруссию, чтобы дестабилизировать ситуацию в ЕС.
Ранее временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель позвонила Владимиру Путину с просьбой оказать влияние на ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.
По данным пресс-службы Кремля, Путин в разговоре с Меркель предложил организовать обсуждение проблемы миграционного кризиса совместно со странами-членами Евросоюза и Минском.
Кроме того, стало известно, что в Евросоюзе обсуждают вероятность созыва срочного саммита из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией, власти которой, по мнению Брюсселя, нелегально переправляют людей на территорию сообщества.