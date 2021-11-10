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В ЕС попросили Россию повлиять на Белоруссию

Елена Прошина
26 минут назад

Евросоюз просит Россию применить свое влияние на Белоруссию для решения миграционного кризиса. Мигранты едут в ЕС через эту страну, заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано на пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

В ЕС попросили Россию повлиять на Белоруссию
Фото: TwitterTwitter

"Я повторю наш призыв от имени Евросоюза к России использовать своё влияние на Белоруссию, тесные связи между РФ и Белоруссией во многих сферах, чтобы (президент Белоруссии Александр) Лукашенко прекратил эту деятельность", - сказал он о проблеме мигрантов.

Руководство Евросоюза неоднократно обращало внимание, что руководство Белоруссии использует мигрантов, следующих из других государств в союз через Белоруссию, чтобы дестабилизировать ситуацию в ЕС.

Появилось видео стрельбы на польско-белорусской границе

Ранее временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель позвонила Владимиру Путину с просьбой оказать влияние на ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.

По данным пресс-службы Кремля, Путин в разговоре с Меркель предложил организовать обсуждение проблемы миграционного кризиса совместно со странами-членами Евросоюза и Минском.

Кроме того, стало известно, что в Евросоюзе обсуждают вероятность созыва срочного саммита из-за миграционного кризиса на границе с Белоруссией, власти которой, по мнению Брюсселя, нелегально переправляют людей на территорию сообщества.

В мире,Ангела Меркель,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,РИА Новости,
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