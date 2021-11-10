Сторонники Саакашвили осквернили российский флаг

В Тбилисском городском суде 10 ноября началось рассмотрение дела бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Его сторонники, собравшиеся у здания горсуда, бросили на землю российский триколор, растоптали его и выбросили в урну.

Саакашвили проходит обвиняемым по делу о разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года. Тогда полиция применила спецсредства против демонстрантов, пострадали несколько сотен человек. На первое заседание суда Саакашвили не допустили. В Минюсте объяснили, что присутствие Саакашвили на процессе представляет дополнительный риск для его здоровья. Накануне после месяца голодовки экс-президента перевели из тюрьмы Рустави в тюремную больницу в Тбилиси.