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Сторонники Саакашвили осквернили российский флаг

Вероника Полынина
14 минут назад

Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вытерли ноги о российский флаг во время акции возле здания городского суда в Тбилиси, передает «Взгляд».

В Тбилисском городском суде 10 ноября началось рассмотрение дела бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Его сторонники, собравшиеся у здания горсуда, бросили на землю российский триколор, растоптали его и выбросили в урну.

Голодовка или диета: власти Грузии назвали Саакашвили провокатором

Как сообщает грузинское телевидение, сторонники экс-президента назвали это «ответной акцией» на насмехательство над символами Грузии в эфире российских телеканалов.

Саакашвили проходит обвиняемым по делу о разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года. Тогда полиция применила спецсредства против демонстрантов, пострадали несколько сотен человек. На первое заседание суда Саакашвили не допустили. В Минюсте объяснили, что присутствие Саакашвили на процессе представляет дополнительный риск для его здоровья. Накануне после месяца голодовки экс-президента перевели из тюрьмы Рустави в тюремную больницу в Тбилиси.

В мире,Видео,Михаил Саакашвили,Минюст РФ,Деловая газета "Взгляд",
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