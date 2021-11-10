«Храм наш!»: суд поставил точку в споре о церкви в Каннах

«Спасибо всем, кто, несмотря на мощное противодействие, прилагал усилия, боролся, не сдавался, волновался и надеялся. У французской стороны еще есть возможность подать апелляцию, но будут ли она это делать, неясно. Так или иначе, решение историческое и очень, очень долгожданное!» - подчеркнула Анастасия Попова.