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«Храм наш!»: суд поставил точку в споре о церкви в Каннах

Алиса Селезнёва
34 минуты назад

Французский суд постановил, что Россия является законным владельцем православной церкви в Архангела Михаила в Каннах. Об этом заявила в своем Telergam-канале собственный корреспондент ВГТРК в Бельгии Анастасия Попова.

«Храм наш!»: суд поставил точку в споре о церкви в Каннах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Судебные тяжбы тянулись около семи лет, но теперь «храм наш», написала она.

«Спасибо всем, кто, несмотря на мощное противодействие, прилагал усилия, боролся, не сдавался, волновался и надеялся. У французской стороны еще есть возможность подать апелляцию, но будут ли она это делать, неясно. Так или иначе, решение историческое и очень, очень долгожданное!» - подчеркнула Анастасия Попова.

По ее словам, после вынесения решения суда можно будет начать реставрацию здания.

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Ранее в своем репортаже Анастасия Попова обратила внимание на то, что историческое здание разрушается, «несущие конструкции повсюду пронизаны глубокими трещинами, краска вспухла, штукатурка осыпается, разрушаются витражи». В 2015 году «обрушился позолоченный купол, венчавший колокольню».

В мире,Патриарх Кирилл,Анастасия Попова,РПЦ,ВГТРК,
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