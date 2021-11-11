Врач Саакашвили рассказал о повреждениях на теле политика

Личный врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе рассказал, что заметил на теле политика ряд повреждений. Об этом сообщает агентство Sputnik.

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Медик обнаружил повреждения на теле пациента при осмотре. Кипшидзе находился на медицинской экспертизе, которая осуществлялась в рамках расследования вероятного нечеловеческого обращения с Саакашвили при его этапировании в тюремную клинику.

"Сейчас проводят медицинские исследования, которые не завершены. Я вышел раньше, так как закончил дела. Проводят его внешний осмотр", - сказал личный врач экс-президента Грузии.

Однако Кипшидзе не стал называть, какие повреждения выявлены на теле политика и где именно они.

"Мы взяли анализы, и часть из данных ухудшилась, как и ожидалось", - добавил врач.

Саакашвили попал в тюрьму 1 октября после возвращения на родину. Бывший грузинский глава называет себя "политическим заключенным", он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. При этом в Грузии против политика открыто несколько уголовных дел, по ряду из которых он уже признан виновным.