В Великобритании раскрыли «страшное предупреждение» России

Британская газета Daily Express опубликовала статью, в которой говорится, что Россия и Китай получили «страшное предупреждение» от Великобритании, которая обнародовала планы по вложению £100 млн (более 9,5 млрд) в разработку средств радиоэлектронной борьбы.

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По информации журналистов, британское Минобороны сообщило о заключении контракта на £100 млн на модернизацию средств радиоэлектронной борьбы Королевского флота. Авторы материала заявили, что эти инвестиции значительно укрепят способность Великобритании «обнаруживать и идентифицировать» противника и расширят возможности противоракетной защиты Королевского флота.

По мнению журналистов, таким образом России и Китаю было направлено «страшное предупреждение», так как Китай и Россия «стремятся расширить и модернизировать свои вооруженные силы».