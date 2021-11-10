В Великобритании раскрыли «страшное предупреждение» России

Британская газета Daily Express опубликовала статью, в которой говорится, что Россия и Китай получили «страшное предупреждение» от Великобритании, которая обнародовала планы по вложению £100 млн (более 9,5 млрд) в разработку средств радиоэлектронной борьбы.
По информации журналистов, британское Минобороны сообщило о заключении контракта на £100 млн на модернизацию средств радиоэлектронной борьбы Королевского флота. Авторы материала заявили, что эти инвестиции значительно укрепят способность Великобритании «обнаруживать и идентифицировать» противника и расширят возможности противоракетной защиты Королевского флота.
По мнению журналистов, таким образом России и Китаю было направлено «страшное предупреждение», так как Китай и Россия «стремятся расширить и модернизировать свои вооруженные силы».
Как заявил государственный секретарь по вопросам обороны Бен Уоллес, «в мире быстро развивающихся угроз» эти усовершенствования» позволят сохранить «преимущество Великобритании на море». Издание напомнило об испытаниях российской новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон», которая предназначена для ударов по кораблям противника, и испытаниях КНР гиперзвуковой ракетной системы, способной нести ядерное оружие.