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В ЕС собрались защитить границы Польши

Lenta.ruиещё 1
29 минут назад

Европейский совет рассмотрит возможность финансирования строительства инфраструктуры для защиты границ Польши. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции с польским премьер-министром Матеушем Моравецким, трансляция которой ведется в Twitter.

В ЕС собрались защитить границы Польши
Фото: ReutersReuters

Мишель добавил, что 15 ноября министры иностранных дел стран ЕС обсудят новые санкции против Белоруссии и стран, отправляющих мигрантов туда.

«Важно принять очень эффективные санкции не против белорусского народа, а против этого режима. Мы уже принимали меры против него, но, вероятно, мы даже должны усилить уровень санкционного давления», — объяснил он.

Ранее 10 ноября Польша увеличила численность военных, действующих на границе с Белоруссией, до 15 тысяч человек. Кроме того, там действует 4 тысячи пограничников и 1,5 тысячи полицейских.

В мире,Шарль Мишель,Европейский совет,ЕС,
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