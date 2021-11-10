В ЕС собрались защитить границы Польши

Европейский совет рассмотрит возможность финансирования строительства инфраструктуры для защиты границ Польши. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции с польским премьер-министром Матеушем Моравецким, трансляция которой ведется в Twitter.
Мишель добавил, что 15 ноября министры иностранных дел стран ЕС обсудят новые санкции против Белоруссии и стран, отправляющих мигрантов туда.
«Важно принять очень эффективные санкции не против белорусского народа, а против этого режима. Мы уже принимали меры против него, но, вероятно, мы даже должны усилить уровень санкционного давления», — объяснил он.
Ранее 10 ноября Польша увеличила численность военных, действующих на границе с Белоруссией, до 15 тысяч человек. Кроме того, там действует 4 тысячи пограничников и 1,5 тысячи полицейских.