На Украине сообщили о совместном с США документе о противостоянии России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обновленная хартия Украина - США о стратегическом партнерстве, которую он планирует подписать в Вашингтоне, будет иметь несколько принципиально новых аспектов, связанных с противодействием России. Об этом, как передает в среду агентство Укринформ, Кулеба заявил после прибытия с визитом в США с целью участия в заседании Комиссии стратегического партнерства Украина - США.

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"Мы согласовали текст с американской стороной, там есть несколько вещей, которые для нас важно было зафиксировать в части противодействия российской агрессии. Когда вы увидите этот текст и часть, посвященную российской агрессии, это будет свидетельством необратимости американской политики по поддержке Украины по противодействию РФ и российской агрессии", - сказал министр агентству Укринформ.

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Глава МИД Украины не уточнил, в чем заключаются новые аспекты, которые он упомянул.

Кулеба добавил, что хартия - это стратегический документ, который на десятилетие будет определять, по каким направлениям будут развиваться отношения между Украиной и Соединенными Штатами.

"То есть теоретически могут меняться администрации в Белом доме, но хартия будет продолжать действовать", - сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

По его словам, Украина и США нарабатывают конкретные шаги по взаимодействию не только в стратегическом будущем, но и в ближайшей перспективе.

"Мы уже заключили в этом году соглашение о безопасности с США, и наше Минобороны совместно работает с американскими коллегами, чтобы "расшивать" его в конкретные программы и проекты взаимодействия", - отметил Кулеба.

Он добавил, что во время визита в США украинская делегация также проведет встречи в министерстве обороны, Совете национальной безопасности США и экспертных кругах, которые, по его словам, влияют на формирование американской политики.