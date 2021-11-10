В Швеции разрешат менять пол с 12 лет

В министерстве по общественным делам Швеции подготовили и вынесли на обсуждение два законопроекта, которые позволяют проще менять пол: один касается юридической смены документов в более раннем возрасте, другой — гормональной терапии и хирургического вмешательства для трансгендеров. Об этом со ссылкой на шведское телевидение пишет канал RT.

Фото: Erik Martensson / Reuters Erik Martensson / Reuters

О законопроектах рассказала глава министерства и член Социал-демократической партии Лена Халленгрен. По плану хирургическое вмешательство останется доступным лишь с 18 лет: предыдущую версию закона, где предлагалось снизить минимальный возраст для согласия на операцию до 15 лет, сильно критиковали.

Нынешняя версия оставляет 18-летний возраст нижним порогом, но позволяет получить разрешение на такую хирургию от местных медицинских институций, а не запрашивать в федеральных ведомствах.

При этом возможность официально сменить пол по документам появится уже с 12-летнего возраста.