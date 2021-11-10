Беженцев из Белоруссии предложили разместить на Украине

До оформления убежища в странах Европейского союза (ЕС) беженцев, пытающихся попасть из Белоруссии в Польшу, для начала можно разместить на Украине. С таким предложением выступил депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Нильс Шмид в эфире радио Deutschlandfunk, передает агентство SNA.

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«Так мы сможем показать, что не каждый беженец автоматически попадает в ЕС», — заявил политик.

По его мнению, другие соседние с ЕС европейские страны также могут помочь с размещением нелегалов и оформлением убежищ для них в Евросоюзе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нелегальные мигранты с Ближнего Востока оказались на польско-белорусской границе по приглашению Германии и США. Он также отметил, что нынешний кризис — это только начало колоссального потока беженцев. В сложившейся ситуации Лукашенко обвинил уход войск НАТО из Афганистана.