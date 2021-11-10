Американцы выстроились в очереди за едой

Продовольственные банки США столкнулись с повышенным спросом со стороны американских семей. Резкий рост цен на продукты и перебои с поставками обострили ситуацию, пишет AP News.

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По словам пресс-секретаря Оклендского продовольственного банка Майкла Альтфеста, организация тратит один миллион долларов в месяц на распределение 4,5 миллиона фунтов (два миллиона килограммов) продуктов питания. Сотни людей идут и выстраиваются в очереди на еженедельную раздачу еды.

Многие американцы говорят, что не могут позволить себе еду, заявил менеджер благотворительных мероприятий Джейсон Баутиста. Жительница Окленда Соня Лухан-Перес, например, взяла в продовольственном банке курицу, сельдерей, луковый хлеб и картофель. Штат Калифорния платит ей пособие по уходу за дочерью, но этого недостаточно при ежемесячной арендной плате в 2200 долларов, отметила она.