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Зеленскому запрещали читать соцсети из-за «ранимости»

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

Артист студии «Квартал 95» Юрий Великий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский – очень ранимый человек, таким он стал уже после вступления в должность.

Зеленскому запрещали читать соцсети из-за «ранимости»
Фото: ТАССТАСС

«Что о нем говорят – для него это важно. И ему даже, насколько я помню, запрещали читать Facebook, YouTube и прочее», – сказал он в интервью украинской журналистке Алесе Бацман на YouTube-канале.

Великий добавил, что не помнит, откуда знает эту информацию, однако предположил, что артистам об этом «давно» известно, рассказала пресс-секретарь президента.

Политик подчеркнул, что на Украине чересчур много желающих покритиковать Зеленского, однако в сатирических номерах студии «Квартал 95», основателем которой является Зеленский, стараются его не «мочить».

Ранее жена Зеленского Елена заявила, что президент Украины очень хочет принести мир в Донбасс.

В мире,Алеся Бацман,Владимир Зеленский,
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