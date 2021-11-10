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Более половины населения Земли вакцинировалось от COVID-19

Газета.Ru
47 минут назад

Более 51% населения Земли получили хотя бы одну дозу вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные портала Our World in Data. При этом отмечается, что вакцинация на планете проходит неравномерно.

Более половины населения Земли вакцинировалось от COVID-19
Фото: ReutersReuters

Как отмечает издание Vox, в то время как богатые страны всего лишь в два раза больше бедных по численности населения, они получили в пятьдесят раз больше доз вакцин.

Так, средний уровень вакцинации в Африке составляет всего 9%. Самый низкий уровень вакцинации в мире - в Эритрее, там вакцинация от COVID-19 еще вообще не началась, самый высокий - на островах Питкэрн в Тихом океане, где привились все жители британской заморской территории.

В России, по данным портала, на данный момент вакцинировано чуть более 40% населения. Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявлял, что в мире есть все инструменты для победы над пандемией COVID-19, однако они не используются в достаточной мере.

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