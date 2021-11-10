Более половины населения Земли вакцинировалось от COVID-19

Более 51% населения Земли получили хотя бы одну дозу вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные портала Our World in Data. При этом отмечается, что вакцинация на планете проходит неравномерно.

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Как отмечает издание Vox, в то время как богатые страны всего лишь в два раза больше бедных по численности населения, они получили в пятьдесят раз больше доз вакцин.

Так, средний уровень вакцинации в Африке составляет всего 9%. Самый низкий уровень вакцинации в мире - в Эритрее, там вакцинация от COVID-19 еще вообще не началась, самый высокий - на островах Питкэрн в Тихом океане, где привились все жители британской заморской территории.