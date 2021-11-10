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Суд над Саакашвили начался в Тбилиси

Национальная Служба Новостейиещё 1
52 минуты назад

Суд над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили начался в Тбилиси, сообщает РИА Новости.

Суд над Саакашвили начался в Тбилиси
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Минюсте республики отметили, что самого политика на заседание не пустили ради его безопасности. Из-за этого защита Саакашвили отказалась участвовать в процессе.

Сторонники Саакашвили вышли к зданию суда и потребовали его освобождения, при этом очевидцы рассказывают, что в толпе выкрикивают антироссийские лозунги. Полиция задержала 46 человек.

Саакашвили прилетел из Украины в Грузию 1 октября с намерением принять участие в предвыборном митинге. Грузинские власти арестовали экс-президента, обвинив его в растрате бюджета, превышении полномочий и избиение депутата. После задержания политик объявил голодовку.

В мире,Михаил Саакашвили,Минюст РФ,РИА Новости,
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