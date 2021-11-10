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Лукашенко пригрозил Европе увеличением потока мигрантов

Lenta.ru
32 минуты назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал мигрантов, скопившихся у польско-белорусской границы, началом большого потока. По мнению президента, скоро стоит ждать множество беженцев из Афганистана, которые через Среднюю Азию и Россию придут к границам Европейского союза. Слова Лукашенко приводит «БЕЛТА».

Лукашенко пригрозил Европе увеличением потока мигрантов
Фото: ТАССТАСС

Причиной массового исхода мигрантов Лукашенко считает отсутствие перспектив в их родных странах. Дома эти люди обречены на выживание, а в Европу они идут в поисках лучшей жизни. Прийти они решили не сами, а по приглашению Германии и Соединенных Штатов Америки, уверен белорусский президент.

Лукашенко считает, что новый поток беженцев связан с уходом США из Афганистана. Мигранты раньше были сотрудниками при военных базах Соединенных Штатов, работали с американскими организациями. Они хотели бы попасть в Америку, но туда их якобы не пускают. Теперь они грозятся поехать в Европу.

Белорусский президент также отрицает свою причастность к организации миграционного кризиса, которую ему вменяют политики из Европейского союза.

«Причем тут Путин? Причем тут Лукашенко? Вы разбомбили Афганистан и туда дальше. До Китая добрались», — говорит он.

Ранее несколько изданий выяснили, что большинство мигрантов на белорусско-польской границе — выходцы из Сирии, Ирака и Турции, среди них много курдов. Они добираются в Минск самолетами из аэропортов Анкары, Стамбула, Багдада и Дубая, а оттуда едут на запад. Беженцы и их семьи платят тысячи евро за белорусскую визу и возможность размещения в стране.

В мире,Александр Лукашенко,ЕС,
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