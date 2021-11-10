Лукашенко пригрозил Европе увеличением потока мигрантов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал мигрантов, скопившихся у польско-белорусской границы, началом большого потока. По мнению президента, скоро стоит ждать множество беженцев из Афганистана, которые через Среднюю Азию и Россию придут к границам Европейского союза. Слова Лукашенко приводит «БЕЛТА».

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Причиной массового исхода мигрантов Лукашенко считает отсутствие перспектив в их родных странах. Дома эти люди обречены на выживание, а в Европу они идут в поисках лучшей жизни. Прийти они решили не сами, а по приглашению Германии и Соединенных Штатов Америки, уверен белорусский президент.

Лукашенко считает, что новый поток беженцев связан с уходом США из Афганистана. Мигранты раньше были сотрудниками при военных базах Соединенных Штатов, работали с американскими организациями. Они хотели бы попасть в Америку, но туда их якобы не пускают. Теперь они грозятся поехать в Европу.

Белорусский президент также отрицает свою причастность к организации миграционного кризиса, которую ему вменяют политики из Европейского союза.

«Причем тут Путин? Причем тут Лукашенко? Вы разбомбили Афганистан и туда дальше. До Китая добрались», — говорит он.