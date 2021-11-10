Обрушение кинодостопримечательности в море попало на видео

Часть скалы на побережье населенного пункта Вэст-Бей в английском графстве Дорсет обрушилась из-за дождей. Об этом сообщает издание Daily Mail, опубликовавшее видео инцидента. На нем запечатлен обвал популярной кинодостопримечательности. Известно, что в этом месте проходили съемки сериала «Убийство на пляже».

В минувший вторник гигантский кусок каменной глыбы весом 500 тонн откололся от высокого берега и соскользнул в море с 37-метровой высоты на Восточном пляже. Сейчас береговая охрана установила кордон в месте обрушения, чтобы не допустить проникновения людей на опасный участок.