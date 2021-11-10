«Умрем, но не уйдем»: мигранты решили добиться открытия границ

Мигранты, находящиеся на белорусско-польской границе, заявили, что готовы умереть, но не возвращаться домой в Ирак. Об этом сообщает РИА Новости.

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Один из мигрантов заявил журналистам, что люди будут ждать открытия границы, даже если у них закончатся еда и вода.

«Мы не собираемся возвращаться в Ирак - это 100, 200 процентов. Мы останемся здесь. Или мы умрем, или они откроют границу. У них есть два варианта. Первый - открыть границу, и мы уйдем. Второй - мы остаемся здесь. <…> Мы умрем, но никуда не уйдем», - подчеркнул он.

Собеседник агентства заявил, что в 1942 году поляки пришли в Ирак и жители страны «открыли дверь для них, но сейчас они направляют газ в лица иракцев».

В ЕС президента Белоруссии Александра Лукашенко обвиняют в развязывании «миграционной войны» в ответ на санкции Брюсселя. С весны 2021 года мигранты пытаются попасть через Белоруссию в Литву, Латвию и Польшу.

Утром 8 ноября беженцы из разных стран, находящиеся в Белоруссии, прошли колонной к границе с Польшей. Некоторые из них пытались сломать пограничные заграждения, а в их сторону в ответ распыляли слезоточивый газ. К вечеру мигранты разбили палаточный лагерь на границе. По оценкам польских властей, в Белоруссии сейчас находятся от 12 до 15 тысяч выходцев с Ближнего Востока, а непосредственно на границе - около четырех тысяч мигрантов.