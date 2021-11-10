Обзор иноСМИ: эпоха нищеты на Украине и смертельный водоворот в Европе

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Фото: Reuters Reuters

«Смертельный водоворот на рубежах Европы»

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Политолог, писатель Джеймс Карафано в своей статье для The National Interest заявил о «смертельном водовороте на рубежах Европы» - усугубляющейся нестабильности, которая, по его мнению, выгодна России и Китаю. Карафано считает, что самая серьезная угроза сейчас исходит не из Пекина, а из Москвы - речь, в частности, идет о «ее безжалостном давлении на Украину, Грузию и Молдову».

Эти три страны находятся на границе с ЕС и НАТО, но не являются членами ни одного из клубов, поэтому не опасны для Москвы. У этих государств много общего - на территории каждого из них есть замороженный конфликт, каждое из них обратилось к Западу в поисках военного партнерства и экономической интеграции, и каждое из них начало терять веру в НАТО и ЕС из-за пустых обещаний. Карафано призвал США и НАТО сосредоточиться на реальной помощи трем странам, чтобы те могли сопротивляться влиянию РФ.

«Напряжение! Москва предупреждает Болгарию и Румынию»

На пресс-конференции в Москве министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что создание военно-морских баз США в Румынии и Болгарии нарушит соглашение 1997 года - Основополагающий акт о взаимоотношениях России и НАТО, рассказало болгарское издание «Факти». В комментариях к статье болгарские пользователи заявили, что США хотят спровоцировать Москву.

Читатель под ником Нйко отметил, что американские войска «под прикрытием НАТО провоцируют нестабильность по всему миру»: «Эта дерзость в конечном итоге приведет к конфликту». Комментатор под ником НАТО отметил, что «Путин никогда не бросит Болгарию» и страна в безопасности благодаря России: «Почему Турция на нас не нападает? Эрдоган до смерти боится Путина».

Украина: от эпохи бедности к эпохе нищеты

Глава украинского Института мировой политики Виктор Шлинчак считает, что украинцы, поверившие в предвыборный лозунг Владимира Зелинского «Конец эпохи бедности», перемещаются в «эпоху нищеты». В своем материале для «Обозревателя» он привел результаты опроса компании Gradus, показавшего, что 90 процентов украинцев жалуются на рост цен.

Около 39 процентов жителей страны вынуждены покупать более дешевые товары, для 80 процентов еда - самая крупная категория расходов, а 43 процента вынуждены экономить на одежде. В комментариях к статье пользователь Vladimir Mongolov отметил, что «Зеле и ко уже просто нечего красть: все и так украдено до них, только шкурка на украинцах пока еще имеется, хотя и синевой блещет». Андрей Владимирович предположил, что украинцы «скоро поползут просить Витю Януковича вернуться назад».

В Польше Москву упрекнули в выгоде от миграционного кризиса

Польский аналитик Марек Менкишак заявил, что миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии «лежит в области интересов России по многим причинам», сообщает Polskie Radio. По словам Менкишака, кризис на границе порождает внутренние разногласия в Польше, вносит дополнительную напряженность в отношения Варшавы и ЕС, а также демонстрирует действия стран северо-восточного фланга НАТО во время гибридного конфликта.

Все это полезно для России, уверен аналитик. По его мнению, единственным фактором, который может помешать России поддерживать Белоруссию, «является риск чрезмерных затрат», - к примеру, нарушение транзита товаров между Россией и ЕС в случае блокировки границы, а также военная эскалация, которая создаст политический риск для запуска «Северного потока-2».

Такого нет даже в НАТО: на Украине похвастались женским бронежилетом

На Украине по заказу Национальной гвардии разработали специальный женский бронежилет. Как сообщают украинские «Вести», бронежилет учитывает строение тела женщин, а Нацгвардия подчеркивает, что аналогов ему нет даже в странах НАТО.