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В Польше показали видео с избиением мигрантов белорусскими пограничниками

Lenta.ru
52 минуты назад

В Польше обвинили белорусских пограничников в избиениях и запугивании мигрантов, сняв видео якобы с доказательствами своих заявлений. Съемки приводит Telegram-канал Shot.

Короткий видеоролик снят с польской стороны границы. На нем видно, что на белорусской территории происходит конфликт: двое людей в светлой форме, предположительно, избивают мигрантов, скопившихся у забора. Слышен выстрел, а затем — очень громкие женские и мужские крики.

Видео снято издалека, из-за чего на нем невозможно разобрать опознавательные знаки или хотя бы подробно рассмотреть одежду нападающих. Также не видно, кто и с какой стороны границы выстрелил. Зато хорошо слышно, как снимающие обсуждают происходящее.

Польские силовики избили прорвавшихся через границу беженцев

Ранее Белоруссия заявила, что польские пограничники жестко обходятся с нелегальными мигрантами и избивают их. Видео и фотографии продемонстрировали в белорусском пограничном комитете.

Миграционный кризис на границе двух стран резко обострился с 8 ноября. Большая группа мигрантов скопилась на белорусско-польской границе. Люди ждут, что оттуда их заберут в Германию. В Евросоюзе называют происходящее провокацией, устроенной президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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