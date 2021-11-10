В Польше показали видео с избиением мигрантов белорусскими пограничниками

В Польше обвинили белорусских пограничников в избиениях и запугивании мигрантов, сняв видео якобы с доказательствами своих заявлений. Съемки приводит Telegram-канал Shot.

Короткий видеоролик снят с польской стороны границы. На нем видно, что на белорусской территории происходит конфликт: двое людей в светлой форме, предположительно, избивают мигрантов, скопившихся у забора. Слышен выстрел, а затем — очень громкие женские и мужские крики.

Видео снято издалека, из-за чего на нем невозможно разобрать опознавательные знаки или хотя бы подробно рассмотреть одежду нападающих. Также не видно, кто и с какой стороны границы выстрелил. Зато хорошо слышно, как снимающие обсуждают происходящее.

Ранее Белоруссия заявила, что польские пограничники жестко обходятся с нелегальными мигрантами и избивают их. Видео и фотографии продемонстрировали в белорусском пограничном комитете.