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Судьбу Зеленского отдали в руки России

Алиса Селезнёва
36 минут назад

Политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского зависит от того, удастся ли договориться с Россией о поставках топлива и электроэнергии. Об этом в интервью «Украина.ру» заявил политолог Андрей Золотарев.

Судьбу Зеленского отдали в руки России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам эксперта, для украинского руководства сейчас «складывается идеальный шторм» из-за нехватки запасов газа и угля.

«Все это может привести к тому, что в феврале газ закончится, начнутся веерные отключения, придется останавливать металлургические предприятия — они потребляют порядка 12% газа, с соответствующими потерями для бюджета и с перспективой марша пустых кастрюль на Киев», - отметил он.

При этом, по его мнению, президенту Украины придется просить Россию о помощи, так как «вариантов нет».

«Судя по всему, свободы маневра у него нет. Либо тратить золотовалютные резервы, втридорога покупая топливо за рубежом, но и там нет избытков ни угля, ни газа, ни электроэнергии. Возможны какие-то аварийные ситуации. Зеленскому придется смириться с веерными отключениями и полным политическим обнулением за эту зиму, либо надо будет договариваться с Россией», - считает Золотарев.

Ранее Федерация работодателей Украины (ФРУ) потребовала от руководства страны признать, что в энергетике начался кризис «уровня чрезвычайной ситуации», и принять срочные меры для борьбы с ним. ФРУ назвали текущий уровень цен на энергоносители «убийственным» для украинской промышленности.

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При этом бюджетные организации на Украине также столкнулись с тем, что фирмы, с которыми ранее были заключены договоры на поставку газа, разоряются. В итоге объявляются новые тендеры, куда приходят лишь частные компании, готовые поставлять газ только по рыночным ценам, бьющим все рекорды. Проблемы с поставками газа в стране начались, несмотря на то, что властями Украины и НАК «Нафтогаз» был подписан меморандум, в котором была оговорена предельная цена за кубометр на время отопительного сезона.

В мире,Владимир Зеленский,Андрей Золотарев,Нафтогаз,
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