На Украине задумались о лучшей жизни при Януковиче

Экс-депутат Верховной Рады, бывший пресс-секретарь Виктора Януковича Анна Герман заявила, что многие украинцы считают время президентства Януковича благополучным периодом. Об этом она рассказала в интервью «Украине.ру».
«Многие люди сегодня на Украине уже открыто признают, - во всех регионах Украины, и в моем родном Львове в том числе, - что при Януковиче жилось легче, жилось проще, цены были меньше, энергоносители были дешевле. Все было дешевле, работа была. И уровень жизни был намного выше», - заявила Герман.
В то же время она усомнилась, что сейчас украинцы согласны на возвращение Януковича во власть, даже если будет доказано, что его отстранили незаконно.
«Я не знаю, готовы ли люди ответить еще на этот вопрос», - отметила она.
Герман заявила, что во время голосования за отстранение Янукович все еще находился в стране, поэтому решение правительства не может считаться законным.
«Два мифа главных: о том, что он сбежал из страны и потому был отстранен от власти, это первый, главный миф. И второй миф, которые творили тут - вся пропагандистская машина - о том, что якобы он виновен в убийствах на Майдане. Это два мифа, которые надо развенчать. <…> Мы можем только верить в то, что Януковичу удастся найти правду и справедливость при Европейском суде по правам человека», - отметила она.
Герман подчеркнула, что в случае победы в ЕСПЧ Януковичу нужно будет «донести до людей правду» и это «трудно сделать».
В феврале 2014 года Янукович покинул Украину на фоне массовых протестных акций и с тех пор находится в России. На Украине против него возбудили несколько уголовных дел, в том числе дело о госизмене.
На Украине утверждают, что Янукович подписал письмо на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой ввести войска. Экс-президент свою вину отрицает. Российские власти заявляют, что такого письма в Кремле не получали.
В начале 2019 года украинский суд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Его приговорили к 13 годам тюрьмы.