На Украине задумались о лучшей жизни при Януковиче

«Два мифа главных: о том, что он сбежал из страны и потому был отстранен от власти, это первый, главный миф. И второй миф, которые творили тут - вся пропагандистская машина - о том, что якобы он виновен в убийствах на Майдане. Это два мифа, которые надо развенчать. <…> Мы можем только верить в то, что Януковичу удастся найти правду и справедливость при Европейском суде по правам человека», - отметила она.