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США заплатят таджикам тысячи долларов за американские песни

Елена Прошина
1 час назад

Госдеп США профинансирует популяризацию американской культуры в Таджикистане с помощью музыки. Как сообщает RT, в проекте могут принять участие некоммерческие, неправительственные организации и организации гражданского общества, которые будут получать гранты суммой от 15 до 40 тыс. долларов.

США заплатят таджикам тысячи долларов за американские песни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В обязанности привлеченных к проекту участников может войти организация музыкального конкурса среди местных исполнителей, которые будут исполнять американские песни. Сами тексты композиций не должны содержать ненормативную лексику и обязаны нести позитивный посыл.

Также подрядчикам предстоит оказать содействие музыкальным коллективам в записи их композиций в профессиональной студии, предоставить записанные песни публике на безвозмездной основе, а также провести тур для победителя музыкального конкурса по крупным городам страны.

Таким образом, США хочет решить сразу несколько задач: расширить музыкальный кругозор участников инициативы, укрепить их известность в интернете и традиционных СМИ, а также развить в стране «более сильную симпатию к американской музыке и культуре».

В мире,Госдеп США,
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