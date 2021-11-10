США заплатят таджикам тысячи долларов за американские песни

Госдеп США профинансирует популяризацию американской культуры в Таджикистане с помощью музыки. Как сообщает RT, в проекте могут принять участие некоммерческие, неправительственные организации и организации гражданского общества, которые будут получать гранты суммой от 15 до 40 тыс. долларов.

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В обязанности привлеченных к проекту участников может войти организация музыкального конкурса среди местных исполнителей, которые будут исполнять американские песни. Сами тексты композиций не должны содержать ненормативную лексику и обязаны нести позитивный посыл.

Также подрядчикам предстоит оказать содействие музыкальным коллективам в записи их композиций в профессиональной студии, предоставить записанные песни публике на безвозмездной основе, а также провести тур для победителя музыкального конкурса по крупным городам страны.