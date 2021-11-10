В Германии пригрозили санкциями за помощь Лукашенко

Исполняющий обязанности главы МИД Германии Хайко Маас призвал ЕС ввести новые санкции против белорусских властей, а также против стран и авиакомпаний, с помощью которых мигранты добираются в Минск. Об этом сообщает T-Online.

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Маас заявил, что все, кто помогает беженцам попасть в ЕС через Белоруссию, должны быть наказаны санкциями.

«Никому нельзя позволять безнаказанно принимать участие в бесчеловечной деятельности Лукашенко. Это касается родных стран мигрантов, стран транзита, а также авиакомпаний, которые перевозят их в Белоруссию», - подчеркнул министр.

В ЕС Александра Лукашенко обвиняют в развязывании «миграционной войны» в ответ на санкции Брюсселя. С весны 2021 года мигранты пытаются попасть через Белоруссию в Литву, Латвию и Польшу.

Утром 8 ноября беженцы из разных стран, находящиеся в Белоруссии, прошли колонной к границе с Польшей. Некоторые из них пытались сломать пограничные заграждения, а в их сторону в ответ распыляли слезоточивый газ. К вечеру мигранты разбили палаточный лагерь на границе. По оценкам польских властей, в Белоруссии сейчас находятся от 12 до 15 тысяч выходцев с Ближнего Востока, а непосредственно на границе - около четырех тысяч мигрантов.

«Фотографии, которые мы получаем с белорусской приграничной территории, ужасны. Господин Лукашенко продолжает раскручивать опасную спираль эскалации, из которой у него нет выхода. Он бессовестно использует людей, ищущих убежища, в качестве заложников своей циничной игры за власть», - заявил Маас.