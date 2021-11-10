Беженцы прорвались через границу Польши

Две большие группы беженцев прорвались через границу и проникли с территории Белоруссии в Польшу. Об этом сообщает польское радио Bialystok.
«Группы из по меньшей мере нескольких десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежи», — отмечается в сообщении.
Силовикам «удалось вернуть на линию границы» некоторых из проникнувших мигрантов. Поиски остальных беженцев продолжаются. Сейчас возле пропускного пункта «Кузница», у которого 8 ноября пытались прорвать границу страны, спокойная обстановка.
Напомним, что 8 ноября многочисленная группа курдских беженцев приблизилась польско-белорусской границе со стороны Белоруссии. Мигранты попытались прорваться через пограничные заграждения, чтобы далее направится в Германию. Всего, по оценкам Варшавы, на месте находятся около 3-4 тысяч беженцев.
В Польше ситуацию называли «миграционной войной», объявленной Александром Лукашенко Евросоюзу в ответ на санкции. К участку стянули почти 16 тысяч польских военных и сотрудников силовых ведомств, а также военную технику. Кроме того, охрану границ усилила и Литва, которая увеличила отряды пограничников на своих участках приграничной территории. * 8 ноября литовские власти одобрили введение режима ЧП на границе с Белоруссией.