Беженцы прорвались через границу Польши

Две большие группы беженцев прорвались через границу и проникли с территории Белоруссии в Польшу. Об этом сообщает польское радио Bialystok.

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«Группы из по меньшей мере нескольких десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежи», — отмечается в сообщении.

Силовикам «удалось вернуть на линию границы» некоторых из проникнувших мигрантов. Поиски остальных беженцев продолжаются. Сейчас возле пропускного пункта «Кузница», у которого 8 ноября пытались прорвать границу страны, спокойная обстановка.

Напомним, что 8 ноября многочисленная группа курдских беженцев приблизилась польско-белорусской границе со стороны Белоруссии. Мигранты попытались прорваться через пограничные заграждения, чтобы далее направится в Германию. Всего, по оценкам Варшавы, на месте находятся около 3-4 тысяч беженцев.