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Беженцы прорвались через границу Польши

Елена Прошина
18 минут назад

Две большие группы беженцев прорвались через границу и проникли с территории Белоруссии в Польшу. Об этом сообщает польское радио Bialystok.

Беженцы прорвались через границу Польши
Фото: ReutersReuters

«Группы из по меньшей мере нескольких десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежи», — отмечается в сообщении.

Силовикам «удалось вернуть на линию границы» некоторых из проникнувших мигрантов. Поиски остальных беженцев продолжаются. Сейчас возле пропускного пункта «Кузница», у которого 8 ноября пытались прорвать границу страны, спокойная обстановка.

Напомним, что 8 ноября многочисленная группа курдских беженцев приблизилась польско-белорусской границе со стороны Белоруссии. Мигранты попытались прорваться через пограничные заграждения, чтобы далее направится в Германию. Всего, по оценкам Варшавы, на месте находятся около 3-4 тысяч беженцев.

В Польше ситуацию называли «миграционной войной», объявленной Александром Лукашенко Евросоюзу в ответ на санкции. К участку стянули почти 16 тысяч польских военных и сотрудников силовых ведомств, а также военную технику. Кроме того, охрану границ усилила и Литва, которая увеличила отряды пограничников на своих участках приграничной территории. * 8 ноября литовские власти одобрили введение режима ЧП на границе с Белоруссией.

В мире,Александр Лукашенко,ЕС,
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