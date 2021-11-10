Польские силовики избили прорвавшихся через границу беженцев

Государственный погранкомитет Белоруссии заявил об обнаружении в стихийном лагере беженцев на границе с Польшей четырех избитых польскими силовиками курдов.

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«Сегодня ночью, 10 ноября, в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе обнаружены четверо мужчин, курдов по национальности. У всех имелись различные травмы и следы применения физического насилия. Со слов беженцев, их задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Белорусские пограничники отметили, что многочисленные травмы у мигрантов свидетельствуют о том, польские силовики «жестоко обращались с людьми и с применением силы вытеснили их за колючее заграждение» на границе с Белоруссией.

«Пострадавшим беженцам оказана необходимая помощь», - подчеркнули в Государственном погранкомитете Белоруссии.

8 ноября многочисленная группа курдских беженцев приблизилась польской границе со стороны Белоруссии. Мигранты попытались прорваться через пограничные заграждения. Всего, по оценкам Польши, на месте находятся около 3-4 тысяч беженцев, разбивших стихийный лагерь в приграничном районе.