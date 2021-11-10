Пернатая по имени Wrinkle совершила небольшой забег вместе с участниками ежегодного Нью-Йоркского марафона на 42 километра. Видео набрало более 600 тысяч просмотров в instagram-аккаунте «seducktive».

На кадрах видно, как белоснежная утка в нестандартных утиных туфлях бегает трусцой по небольшому участку трассы марафона, проходящего в Нью-Йорке.

Стоит отметить, что в этом году марафон прошел в 50 раз. Знаменательное число должно было наступить в прошлом году, но марафон был отменен из-за пандемии коронавируса.