В ЕС Лукашенко обвинили в «вероломстве и бесчеловечности»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает обострение конфликта на границе с Евросоюзом. Он безжалостно использует людей и подвергает ЕС давлению. Об этом заявил врио министра иностранных дел Германии Хайко Маас, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт ведомства.

Фото: Рамблер Рамблер

По его словам, снимки, сделанные на границе Белоруссии и Польши, ужасают. Лукашенко «раскручивает спираль эскалации, из которой для него нет выхода». Маас уверен, что президент Белоруссии использует людей, которые ищут убежище, в качестве заложников и сознательно рискует жизнями. Лукашенко также пытается давить на Европейский союз и отдельные государства, которые входят в его состав, такие как Литва и Польша. Мигранты для него не более, чем фигуры в игре за власть, резюмировал Маас.

Он заявил, что Евросоюз — опасная цель для шантажа. ЕС уже принял меры против «бесчеловечных и вероломных» действий Лукашенко и всех, кто его поддерживает. Глава МИД ФРГ подчеркнул, что ЕС будет «идти по этому пути последовательно и изо всех сил».