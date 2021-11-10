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Глава МИД ФРГ заявил о «вероломстве и бесчеловечности» Лукашенко

Елена Прошина
14 минут назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает обострение конфликта на границе с Евросоюзом. Он безжалостно использует людей и подвергает ЕС давлению. Об этом заявил врио министра иностранных дел Германии Хайко Маас, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт ведомства.

В ЕС Лукашенко обвинили в «вероломстве и бесчеловечности»
Фото: РамблерРамблер

По его словам, снимки, сделанные на границе Белоруссии и Польши, ужасают. Лукашенко «раскручивает спираль эскалации, из которой для него нет выхода». Маас уверен, что президент Белоруссии использует людей, которые ищут убежище, в качестве заложников и сознательно рискует жизнями. Лукашенко также пытается давить на Европейский союз и отдельные государства, которые входят в его состав, такие как Литва и Польша. Мигранты для него не более, чем фигуры в игре за власть, резюмировал Маас.

Он заявил, что Евросоюз — опасная цель для шантажа. ЕС уже принял меры против «бесчеловечных и вероломных» действий Лукашенко и всех, кто его поддерживает. Глава МИД ФРГ подчеркнул, что ЕС будет «идти по этому пути последовательно и изо всех сил».

Стало известно, что две большие группы нелегальных мигрантов сумели прорваться на территорию Польши из Белоруссии. Об этом сообщила пресс-секретарь отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович. По ее словам, обе группы разрушили ограждения, установленные на границах. Нескольких мигрантов вернули в сторону границ Белоруссии, другие успели скрыться.

В мире,Александр Лукашенко,МИД,ЕС,
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