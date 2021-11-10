Раскрыты сроки встречи Путина и Байдена

Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин могут встретиться в начале 2022 года. Об этом сообщили источники, осведомленные о ходе переговоров между Москвой и Вашингтоном.

Путин и Байден могут до конца этого года провести беседу в формате видео-конференц-связи, а затем, в начале следующего — и личную встречу, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Отмечается, что лидерам предстоит обсудить, как реализуются договоренности, достигнутые ими на июньском саммите в Женеве.