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Евросоюз заявил о готовности ужесточить санкции против Белоруссии

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Врио министра иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что в Евросоюзе (ЕС) готовы ужесточить санкции против властей Белоруссии из-за наплыва мигрантов к границе с Польшей. Об этом пишет РИА Новости.

В ЕС оказались готовы ужесточить санкции против Белоруссии
Фото: John Macdougall / ReutersJohn Macdougall / Reuters

«Мы наложим санкции на всех, кто участвует в целенаправленном ввозе мигрантов. [Президент Белоруссии Александр] Лукашенко должен понимать, что его расчет не работает. Кстати, это не исключает расширения санкций в других сферах экономики в будущем», — заявил врио главы МИД ФРГ.

Он добавил, что в Евросоюзе считают важным и «разъяснительную работу в странах происхождения» нелегальных мигрантов. Речь идет о готовности не давать ложных обещаний, из-за которых мигранты «платят тысячи долларов» и которые «приводят их затем в белорусские леса». Маас добавил, что также следует «безжалостно указывать на последствия» для «каждого действия Лукашенко».

9 ноября Совет Евросоюза ужесточил визовый режим с Белоруссией из-за миграционного кризиса на границе с Польшей, который усугубился 8 ноября. В частности, приостановится действие соглашения об упрощенном режиме.

Миграционный кризис на восточной границе Евросоюза начался в мае 2021 года. Группы беженцев из Африки и Ближнего Востока стали массово пересекать границу Польши, Литвы и Латвии со стороны Белоруссии. В эскалации миграционного кризиса власти пострадавших стран обвинили Минск и Москву.

В мире,Совет Европы,МИД,ЕС,РИА Новости,
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