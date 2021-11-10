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Польша не исключила затягивания миграционного кризиса на годы

Елена Прошина
59 минут назад

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша на ближайшем саммите Евросоюза поднимет вопрос о введении новых санкций против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами. Об этом сообщают РИА Новости.

Польша обвинила Лукашенко в провокации из-за мигрантов
Фото: ReutersReuters

По его словам, нынешнее положение дел у границ позволяет Польше потребовать у Евросоюза расширения и ужесточения не только политических, но и экономических санкций против Белоруссии. Моравецкий считает, что видеоконференцию стоит провести раньше декабря.

Он добавил, что Польша также намерена бороться с авиакомпаниями, которые помогают мигрантам с передвижением. Президент Польши Анджей Дуда выступил с предложением закрыть европейское небо для полетов для тех авиалиний, которые перевозят мигрантов с Ближнего Востока.

Моравецкий заключил, что Польше предстоит подготовка к долгим месяцам, кварталам, а возможно и годам борьбы с этой провокацией Лукашенко.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы Польши недалеко от границы с Белоруссией задержали автобус с активистами движения Seebr cke Deutschland и объединения LeaveNoOneBehind. Они планировали перенаправить мигрантов в Германию и оказать им гуманитарную помощь. МВД Германии предупреждало, что за подобные действия людям может грозить уголовная ответственность. До задержания активисты передали польской стороне одеяла, зимнюю обувь и другие предметы гуманитарной помощи для мигрантов.

В мире,Анджей Дуда,МВД,ЕС,
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