Польша обвинила Лукашенко в провокации из-за мигрантов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша на ближайшем саммите Евросоюза поднимет вопрос о введении новых санкций против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами. Об этом сообщают РИА Новости.

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По его словам, нынешнее положение дел у границ позволяет Польше потребовать у Евросоюза расширения и ужесточения не только политических, но и экономических санкций против Белоруссии. Моравецкий считает, что видеоконференцию стоит провести раньше декабря.

Он добавил, что Польша также намерена бороться с авиакомпаниями, которые помогают мигрантам с передвижением. Президент Польши Анджей Дуда выступил с предложением закрыть европейское небо для полетов для тех авиалиний, которые перевозят мигрантов с Ближнего Востока.

Моравецкий заключил, что Польше предстоит подготовка к долгим месяцам, кварталам, а возможно и годам борьбы с этой провокацией Лукашенко.