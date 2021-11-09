ЕС введет санкции против Минска из-за ситуации с мигрантами

Евросоюз может в ближайшее время ввести санкции в отношении порядка 30 белорусских физических и юридических лиц. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

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По их данным, в черный список могут попасть глава МИД Владимир Макей, а также авиакомпания "Белавиа". Ограничительные меры, вероятно, также коснутся официальных лиц, которые, по мнению ЕС, несут ответственность за миграционный кризис на границах республики со странами сообщества.