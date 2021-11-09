Правила русского языка обновят впервые за 65 лет

Министерство просвещения подготовило проект новых правил орфографии и пунктуации русского языка. Их обновят впервые с 1956 года. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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65 лет не обновлялись правила русской орфографии

Изменения потребовались из-за обновлений в языке

За прошедшие десятилетия в языке появились новые слова, речевые обороты и конструкции, а также нормы правописания, которые пока не были регламентированы, говорится в документе Минпросвещения. В действующих правилах также были обнаружены неточности и разногласия.

«Принятие поправок, уточнений и дополнений к правилам правописания, утвержденным уже более чем 60 лет назад, — дело совершенно естественное: письмо должно, хотя и с отставанием, но все же следовать за языком», — считают в Минпросвещения.

Филолог, доцент ВШЭ Илья Кукулин в разговоре с «Лентой.ру» согласился с доводами Минпросвещения. Он отметил, что изменения в языке — это естественный процесс, и правила орфографии на него никак не влияют.

Планируется, что новые правила будут доработаны и приняты к концу 2021 года.

Новые правила объяснят правописание некоторых букв

В них будет определена передача на письме гласных и согласных звуков. В частности: гласные после шипящих и буквы «ц», и в остальных случаях, а также правописание безударных гласных и безударные гласные в корнях, особенности написания отдельных корней. А также отдельно — буквы «ъ» и «ь». Например, в документе говорится, что буква «э», стоящая не в начале корня после согласных пишется для передачи гласного «э» и одновременно для указания на твердость предшествующего согласного в немногих нарицательных словах иноязычного происхождения. Таких как: лэптоп, мэр, мэтр (учитель, мастер), пленэр, пэр, рэкет, рэп, сэр.

В новых правилах опишут передачу на письме согласных звуков

Также в новом документе будет определена передача глухих и звонких согласных, отдельное внимание уделят букве «й» и непроизносимым согласным, а также группе согласных на стыке значимых частей слова, двойным согласным и букве «г» в окончании ого ( его).

Новый свод правил внесет ясность в слитное, раздельное и дефисное написание слов

В новом документе будут прописаны правила употребления небуквенных знаков при написании предлогов, повторов, сложных слов, а также правописание имен нарицательных, географических названий, псевдонимов, прозвищ и кличек и составных имен. Например, составные имена, в которых вторая часть является не прозвищем, а нарицательным именем в роли приложения, по новым правилам пишутся через дефис: Рокфеллер-старший, Илья-пророк, Николай-угодник, Иван-царевич, Иванушка-дурачок.

Уточнены также будут правила правописания служебных слов, междометий и наречий и слитное или раздельное написание «не». Также в новом документе обновят правила переноса слов.

Изменения в русском языке происходят постоянно

В частности, недавно в РАН составили «Словарь русского языка коронавирусной эпохи» — в него вошли около 3500 слов, значений и выражений, которые появились или были актуализированы в русском языке во время пандемии. Например, здесь можно встретить такие слова, как «зумиться», «удаленка», «ковид-паспорт», «антимасочник» и «бесперчаточник».